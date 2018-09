Waarpraatsje: kreas mar fris

DE JOUWER – It wie freed in stik frisser mar dochs noch kreas waar. Yn it wykein sjocht it der ek goed út.

Yn ’e nacht fan freed op sneon wikselje wat bewolking en flinke opklearringen inoar ôf. De wyn is swak en komt út ferskate rjochtingen. By de kust lâns stiet in swakke oant matige westewyn. It wurdt tusken de 4 en 8 graden.

Sneon wikselje sinne en bewolking inoar ôf. De weste- oant súdwestewyn is swak oant matich. It wurdt 15 graden.

Snein feroaret der net folle oan it waar. Der is, nei alle gedachten, wat minder sinne en in drip rein is net alhiel útsletten.

Op moandei sakket de temperatuur wat en nimt de kâns op in bytsje delslach ta.

Jan Brinksma