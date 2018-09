Waarpraatsje: kreas hjerstwaar

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht (Starum 4,2) wie it tiisdei in hiel wol kreaze dei. It bliuwt noch in pear dagen moai waar.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder. De sudewyn is swak oant matich, by de noardlike kust lâns stiet in frij krêftige oant krêftige súdwestewyn. It wurdt om de 6 graden hinne.

Woansdei skynt de sinne, mar letter op ’e dei is wat bewolking net hielendal útsletten. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich. Yn it noardlik kustgebiet krêftich oant hurd. It wurdt 16 graden.

Tongersdei wurdt in waarme dei, fan freed ôf docht de temperatuur in stapke tebek.

Jan Brinksma