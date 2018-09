Waarpraatsje: kâlde snein

DE JOUWER – Nei in drûge sneon mei in berûne loft, wurdt it snein net folle better.

Yn ’e nacht fan sneon op snein is de loft berûn. Op guon plakken is der miskien in opklearring. It bliuwt yn Fryslân, nei alle gedachten, drûch. De swakke oant matige wyn komt út ferskate rjochtingen. It wurdt 10 graden.

Snein is de loft berûn en kin it sa út en troch (wat) reine. Hoefolle wetter der falle sil, is noch ûnwis. De wyn is swak oant matich en komt earst út ferskate rjochtingen. Letter giet de wyn nei it noarden en wurdt er matich, by de kust lâns krêftich oant hurd. It wurdt net folle waarmer as 13 graden.

Nei it wykein knapt it waar stadichoan op.

Jan Brinksma