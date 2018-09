Waarpraatsje: kâlde nacht

DE JOUWER – Nei in moandei mei noch wat feninige buikes, bliuwt it oant en mei sneon, nei alle gedachten, drûch.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei binne der flinke opklearringen, mar op guon plakken is in bui noch hieltyd net útsletten. De swakke wyn komt út it westen. By de kust lâns en boppe de Iselmar stiet in matige noardwestewyn. It wurdt tusken de 4 en 8 graden.

Tiisdei skynt de sinne, mar der binne ek wat hingelwolken. It bliuwt, sa goed as, drûch. De súdwestewyn is swak oant matich. It wurdt 15 graden.

Op woansdei en tongersdei wurdt it noch wat waarmer.

Jan Brinksma