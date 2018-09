Waarpraatsje: in stik frisser

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze tongersdei wurdt it fan freed ôf in stik minder waarm.

Yn ’e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn en kin it sa út en troch wat reine. De súdwestewyn is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich. Letter giet de wyn nei it noarden. It wurdt 11 graden.

Freed wikselje sinne en bewolking inoar ôf. In bui is net hielendal útsletten. De noardewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt net folle waarmer mear as 14 graden.

Yn it wykein is it ek koel, mei sa út en troch wat sinne. It bliuwt wol, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma