Waarpraatsje: de sinne komt werom

DE JOUWER – Nei al wer in skiere dei mei sa út en troch wat rein, is de kâns frij grut dat de sinne tongersdei wer efkes om ’e hoeke komt.

Yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei binne der opklearringen en kin der op guon plakken wat damp ûntstean. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen. It wurdt mei 6 graden in frisse nacht.

Tongersdei skynt de sinne yn ’e moarntyd, mar yn ’e neimiddei úntsteane der hingelwolken. It bliuwt wol drûch. De swakke wyn komt út it noarden en giet letter op ’e dei nei it westen. It wurdt 17 graden.

Freed en sneon is it ek rêstich en net al te waarm ‘neisimmer’waar.

Jan Brinksma