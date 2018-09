Utstapke Jongfryske Mienskip nei Appingedaam

Appingedaam, de tolfde Fryske stêd

Op sneon 20 oktober organisearret de Jongfryske Mienskip wer in nije edysje fan it jierliks evenemint Explore the North. Diskear is it yn Appingedaam yn Grinslân. Sawol leden as net-leden binne wolkom. Nei de útstapkes nei Boarkum en Alkmar wol de Jongfryske Mienskip yn Appingedaam in sinjaal fan ynterfryske ferbining jaan.

Wa’t dielnimme wol kin in mail stjoere nei jongfryskemienskip@gmail.com.

Programma *

09:00 Sammelje by Paviljoen Overdiep yn Appingedaam

09:30 Iepeningswurd en kofje mei gebak

10:00 Stedskuier troch Appingedaam mei gids

11:30 Presintaasje geskink oan stêd Appingedaam

12:00 Skoft: dielnimmers sykje sels in restaurant op

14:30 Tsjerke Woldendoarp, skiednis en kenniskwis

Wa’t der nocht oan hat kin dêrnei nei Termuntersyl en de gelegenheid te baat nimme om dêr noch wat te iten en drinken en yn petear te gean oer Explore the North 2019.

* Kofje, gebak en stedskuier wurde fergees oanbean troch de Feriening Jongfryske Mienskip, alle oare kosten lykas middeisiten betelje de dielnimmers út eigen bûse.