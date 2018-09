Utnûging Europeesk Talefeest

Woansdei 26 septimber is it Europeeske Dei fan de Talen. Yn dat ramt binne belanstellenden fan herten wolkom yn it Lân fan Taal yn Ljouwert.

Hoe seit men ‘tankewol’ yn it Welsh of ‘hoe giet it mei dy’ yn it Nenetsk? Minsken dy’t yn de kunde komme wolle mei it Malteesk, it Retoromaansk of it Skiermûntseagersk moatte der op 26 septimber by wêze, want dan wurde oardel oere lang speak-dates yn 21 ferskate talen holden. EUNIC Nederland organisearret dy yn gearwurking mei de Europeeske Kommisje, Lân fan Taal, it Europeesk Buro foar Lytse Talen en Afûk: koarte sesjes fan fiif minuten, om de oanwêzigen fan dy talen priuwe te litten. Men kin gewoan oanskowe by de dosint fan de taal dêr’t men wat mear fan witte wol.

Talen dy’t ûnder oare oanbean wurde binne: Biltsk, Noard-Frysk, Nenetsk, Papiamentu, Skiermûntseagersk, Gebeartetaal, Welsh, Tsjechysk, Kroätysk, Italiaansk, Poalsk, Spaansk, Eastenryks-Dútsk, Roemeensk, Malteesk, Katalaansk, Hongaarsk, Frânsk, Finsk, Turksk, en Retoromaansk.

Wêr: Talepaviljoen MeM en Gysbert Japicxseal Tresoar

Wannear: 26 septimber fan 18.30-20.00 oere trochgeand

Tagong: Fergees