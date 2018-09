Untheffing Wet natuerbeskerming foar Accolade

Wenningkorporaasje Accolade hoecht fan no ôf net mear by alle ferbetteringen fan wenkompleksen in ûntheffing oan te freegjen. De wenningkorporaasje kriget in frijstelling fan de Provinsje op grûn fan de Wet natuerbeskerming (Wnb). Dy jildt foar de kommende tsien jier.

Wet natuerbeskerming

Underkommens fan (rûge) lytse flearmûzen en letfleanders, en nêsten fan húsmosken en toerswellen, meie net fersteurd, fernield of fuort helle wurde. Dat stiet yn de Wet natuerbeskerming. Accolade kriget dêr de kommende tsien jier frijstelling fan, mits dy him oan in tal regels hâldt. Accolade is bygelyks allinne frijsteld as der inkeld mar lytse oantallen fan boppeneamde fûgels of flearmûzen yn it wenkompleks oanwêzich binne, dat wol sizze, maksimaal 0,5% fan de rûsde Fryske populaasje.

Beheinen fan oerlêst

Accolade soarget derfoar dat de fûgels en flearmûzen sa min mooglik lêst fan isolear- en renovaasjewurk hawwe. Wurk wurdt bygelyks net, foar in part, oars of op in oar momint útfierd. Bygelyks bûten de wintersliepperioade, it briedseizoen of de perioade dat de bisten jongen hawwe. Accolade ferfangt ek holten yn wenten by wurksumheden ferlern geane, troch keunstholten.

Natuerbehâld by it ferbetterjen fan wenten

Jeriça Hartholt, direkteur-bestjoerder fan Accolade is entûsjast oer de ûntheffing: “Wy binne foar natuerbehâld, it is ûnderdiel fan ús organisaasjefyzje. Alle jierren ferbetterje wy 60 oant 80 wenkompleksen en meitsje dy duorsumer. Us huzen hawwe neist hierders ek oare bewenners. Dy koesterje wy ek. Jierliks pleatse wy goed 800 nêstkasten foar fûgels en flearmûzen. Sa hâlde wy de populaasjes yn stân. De ûntheffing makket ús prosessen ienfâldiger en oersichtliker. It jout in fluggere trochrintiid fan plan oant útfiering.”

Aktualisaasje

De ûntheffing jildt foar tsien jier. Alle jierren ûndersykje provinsje Fryslân en Accolade oft dy wurkwize aktualisearre wurde moat. Wannear’t dêr oanlieding ta is, kin dat op elk momint.