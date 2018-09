Unbidige demonstraasje foar Katalaanske ôfskieding

In ûnbidich soad minsken hawwe tiisdei yn ‘e Katalaanske haadstêd Barcelona demonstrearre foar in ûnôfhinklike Katalaanske steat. Hja rûnen yn in staasje mei in lingte fan seis kilometer troch de strjitten fan ‘e stêd. Sunichjes gie it dêrby net om en ta: it wie in raasdemonstraasje. De hûnderttûzenen dielnimmers âlen gjalpen lykas ‘ûnôfhinklikens’ en ‘frijdom’. Fierders easken hja it frijlitten fan de Katalaanske lieders dy’t ferline jier, nei it útroppen fan ‘e ûnôfhinklikens, troch de Spaanske plysje opsletten binne.

Om fjirtjin minuten oer fiven wie de kliber lykwols efkes stil. Dat komt om’t der op in digitale klok dan ’17:14’ stiet en yn it jier 1714 rekke Kataloanië syn selsstannigens kwyt. It lân waard doe part fan Spanje. Dat wurdt noch alle dagen betocht.