Twa moasjes FNP oangeande Frysk taalbelied gemeente Ljouwert

De FNP-fraksje Ljouwert sil woansdei 19 septimber 2018 twa moasjes yntsjinje by de behanneling fan de Taalferoardering Frysk. De fraksje is fan betinken dat de Taalnota Frysk te meager is en dat der in wurkgroep ynsteld wurde moat om mear belangegroepen Frysk derby te belûken om de nota sa mear ynhâld te jaan.

De FNP is ek fan betinken dat de 0,1 fte te min is om in goed Frysk taalbelied te fieren yn de “nije” gemeente Ljouwert. It útstel fan de FNP-fraksje is dan ek om dat te ferheegjen nei 0,3 fte en dêrby de taalnota fan âld-Littenseradiel as útgongspunt te nimmen.

