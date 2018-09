Tsientallen deaden troch ierdbeving en tsunamy op Sulawesi

Op it Yndonezyske eilân Sulawesi binne troch de ierdbeving fan freed en de tsunamy dy’t dêrop folge, tsientallen deaden fallen. Neffens de organisaasje foar rampebestriding sprutsen de sikehuzen yn de haadstêd Palu fan de regio Sintraal Sulawesi oer 48 deaden. Nei alle gedachten sil it deadetal fierder oprinne.

Der binne hûnderten minsken ferwûne rekke en in ûnbekend tal minsken wurdt noch mist. De ierdbeving mei in krêft fan 7,5 feroarsake freed in floedweach. Twa stêden en ferskate doarpen waarden troch de tsunamy troffen. No’t it dei is yn Yndonezië is de ferrinnewaasje by de kustline del goed te sjen.

Yn Palu, dat sa’n 350.000 ynwenners telt, hat in grutte brêge oer in rivier it bejûn. Tsientallen wenten binne ferwoaste en de stêd leit fol mei pún. De stroomfoarsjenning is skansearre rekke, sadat ynwenners fan it troffen gebiet gjin elektrisiteit hawwe. Kommunikaasje mei Palu en omkriten is lestich.