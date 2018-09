Tsienjierrigen Dantumadiel, Dongeradiel en Kollumerlân krije Micro:bit

Alle bern yn Dongeradeel dy’t tsien wurden binne tusken septimber 2017 en 2018 krigen fan de Biblioteek, de gemeente en Kabelnoard in Micro:bit kado, in minykompjûter dêr’t se mei programearje kinne, spultsjes dwaan kinne en muzyk, robots of apps meitsje. Goed nijs foar alle bern út buorgemeenten Dantumadiel en Kollumerlân: fan oktober ôf binne der ek feestjes yn harren gemeente, méi Micro:bit fansels. Yn Dongeradiel giet it projekt, dat as pilot úteinset is, ek troch.

Nei it sukses fan de Micro:bit yn Dongeradiel, dêr’t de opkomst foar elk feestje frijwol 100% is, hat de Biblioteek de buorgemeenten ek oan west. Dy wolle de digitale kennis en feardichheid ek fuortsterkje. Alle bern út Dongeradiel, Dantumadiel en Kollumerlân dy’t tsien wurde, krije yn de moanne fan harren jierdei in útnûging fan de boargemaster. Op fertoan fan de útnûging krije se tagong ta it jierdeifeest yn de Biblioteek. Dêr is taart, der hingje slingers en ballonnen én it kado stiet der op harren te wachtsjen: in Micro:bit.

Alle moannen Micro:bit Meet-up

As de taart op is en it kado útpakt, geane de bern oan it wurk mei de minykompjûter. Se kinne der thús of yn de biblioteek fierder mei boartsje. Alle moannen organisearret de biblioteek nammentlik in Micro:bit Meet-up. Dan wurde der wedstriden holden, kinne bern ekstra parten winne of gean se groepsgewiis oan de slach.

It belang fan digitale feardichheid

De mooglikheden fan ynternet en ict hawwe tige grutte ynfloed op hoe’t wy werke, soargje, leve en kommunisearje mei inoar. Digitale feardigens, sa as basiskennis oer ICT, it beoardielje kinnen fan betrouberens fan ynformaasje, mediawiisheid en it begripen hoe’t kompjûters wurkje, binne no al ûnmisber en wurde in de heine takomst allinnich mar wichtiger. Dat is foar Dongeradiel, Dantumadiel en Kollumerlân, Kabelnoord en Biblioteken Noard Fryslân oanlieding om te begjinnen mei it projekt Tien, tijd voor je eigen Micro:bit. Dêr krije bern út de regio de krektew feardichheid mei om no en yn de takomst meidwaan te kinnen.