‘Stine boekt sterren’ – seis persoanlike petearen mei de fuotten yn it sân

Abdelkader Benali: Hurdrinne om stilsitte te kinnen

TV-rige fan seis ôfleveringen, alle wiken fan sneon 8 septimber ôf, NPO 2, 18.05 oere

In dei oan it strân. Hokker boek nimme je mei? Filosoof en boekewjirm Stine Jensen hat dêr wol ideeën oer en makket in kar foar har ‘stjerren’. Hja jout harren in boek, dêr’t se sels troch rekke waard en dêr’t se fan tinkt dat har gast, mar ek de sjogger, der echt wat oan hat. Wat folget is in ferfrissend petear mei útsjoch op see. In stjer, in boek, in petear – sjedêr de yngrediïnten fan in nagelnij programma om Stine Jansen hinne.

Sneon 29 septimber 2018, 18.05-18.30 oere op NPO 2

Oflevering 4: Abdelkader Benali

Stine ken Abdelkader, skriuwer en maratonrinner, as in hastich man. Hja keas foar him it boek Leer ons stil te zitten fan Tim Parks. It giet oer in man dy’t syn hiele libben benammen yn syn holle wenne hat en út need in tal fêstichheden oer board sette moat. Ta syn eigen fernuvering fynt er ferljochting yn it dwaan fan ûntspanningsoefeningen en úteinlik komt er sels by meditaasje út. Hoe sjocht Abdelkader tsjin it boek oan? En tsjin de skriuwer dy’t, krekt as hy, nea leard hat om stil te sitten? Yn de strântinte by Wijk aan Zee folget in petear oer skepsis en hope, en oer heiten en soannen.

Oer it boek

Foar Benali is it boek foaral spannend omdat it oer in skeptikus giet dy’t ferlossing siket by in goeroe. “Eat yn my fynt dat tige spannend, mei’t ik it net ferwachte. Yn my sit ek in enoarme skeptikus. Dy is folle sterker as myn religieuze persoan. Ik wol alles rasjoneel oplosse.” Mar doe’t de bernewinsk fan him en syn frou mar net útkaam, wiene se ree om echt alles te dwaan. “Ik sjoch in ferliking mei Parks, dy’t ta it uterste giet om fan syn pine ôf te kommen.”

Leer ons stil te zitten fan Tim Parks is in útjefte fan De Arbeiderspers.

Oer syn heit

“Us heit libbe sa’n oar libben. Wie tige eigensinnich en oertsjûge fan syn eigen gelyk. Ik wol net sa’n man wurde.”

“Pas doe’t myn dochter berne wie seach ús heit nei my. As in lykweardige. Ik hie dy blik noch nea earder sjoen.”

Oer it hurdrinnen

“As ik it hurdrinnen net hie, soe ik in folsleine senuwpees wêze, dy’t neat mear relativearje kin. Men moat hurdrinne om stilsitte te kinnen.”