Statistiken & Sifers Simmerfakânsje 2018

HomeToGo, de grutste sykmasine fan de wrâld foar fakânsjewenten, socht út wat foar Friezen it wichtichst wie by it boeken fan in ferbliuw foar de simmerfakânsje. De sykmasine beseach dêrfoar ûnder mear it type ferbliuw dat it faakst socht waard en de foarsjenningen dy’t it meast winske waarden troch besikers op it webstee. De boekingsoanfragen waarden fierder analysearre en op provinsjaal nivo ferlike: wa giene bygelyks it langst op fakânsje of wêr joegen se it measte jild út foar in fakânsjeferbliuw?

De folsleine útkomsten stean op https://www.hometogo.nl/friesland/#zomervakantie

De wichtichste útkomsten:

Yn totaal ferbleaune 31% fan de fakânsjegongers út Fryslân it leafst yn in fakânsjehûs, 16% yn in appartemint en 11% op in kemping.

In swimbad by it ferbliuw wie de foarsjenning dy’t ûnder de Friezen mei 30% fan de spesifike sykopdrachten it meast winske waard, folge troch in bistefreonlik ferbliuw mei 22% en in ynternetferbining mei 16% fan de online sykopdrachten.

Yn Utert (€ 124), Noard-Hollân (€ 123) en Noard-Brabân (€ 123) waard trochinoar rekkene de nacht it measte útjûn oan it ferbliuw en yn Drinte (€ 113) en Grinslân (€ 114) it minste.

Yn Noard- en Súd-Hollân waarden de langste fakânsjes boekt. It gemiddelde dêr lei op 7.6 oernachtingen. Yn Noard-Brabân en Limboarch gienen de fakânsjegongers gemiddeld ien nacht minder lang op fakânsje.

Yn Fryslân waard gemiddeld it langst foar de yntsjekdatum boekt, nammentlik 89.6 dagen.

It meast last-minute wiene de Siuwske fakânsjegongers mei 84.3 dagen fan tefoaren.

Sa seach de trochsneed Fryske simmerfakâsje derút

Ut it ûndersyk blykt dat Nederlân de meast sochte fakânsjebestimming wie ûnder de Friezen, folge troch Frankryk en Dútslân. De lokale befolking joech yn de fakânsje yn trochsneed sa’n € 120 de nacht út oan in fakânsjeferbliuw en gie gemiddeld foar 7,2 dagen op fakânsje. Ferlike mei de gemiddelde Nederlânske fakânsjegonger blykt dat sy in ferlykber bedrach útjoegen oan harren fakânsjeferbliuw – It Nederlânske gemiddelde wie nammentlik allyksa € 120 de nacht – mar wat langer op fakânsje gean. It gemiddeld tal oernachtingen fan de Nederlânske fakânsjegonger wie nammentlik eksakt 7 oernachtingen.

Wat wie it favoryste type akkommodaasje?

Yn totaal wie 31% fan de spesifike sykopdrachten fan de fakânsjegongers út de provinsje Fryslân nei in fakânsjehûs as ferbliuw yn de simmerfakânsje. Fierder wiene ek apparteminten, mei 16%, en kempings (10%) tige populêr ûnder de lokale befolking as ferbliuw yn de simmerfakânsje. Op it fjirde plak, mei 9%, stiet de hotelkeamer as ferbliuw folge troch in ferbliuw yn in fakânsjepark mei ek 9% fan de sykopdrachten.

Wat wiene de meast winske foarsjenningen?

De statistiken litte fierder sjen dat de fakânsje foar de Friezen earst slagge wie was as se mar ferkuolling fine koene by it wetter, 30% fan de spesifike sykopdrachten wie dan ek nei in swimbad by de akkommodaasje. It meinimmen fan in húsdier wie ek wichtich genôch mei mar leafst 22% fan alle spesifike sykopdrachten, folge troch it hawwen fan in ynternetferbining by it ferbliuw mei 16% fan de sykopdrachten. Op plak 4 fan de meast winske foarsjenningen stiet in airconditioning (6%) en op plak 5 in parkeargaraazje mei ek 6% fan de oanfragen.

Wat wiene de ûnderlinge ferskillen tusken de provinsjes?

Fakânsjegongers út Utert (€ 124), Noard-Hollân (€ 123) en Noard-Brabân (€ 123), joegen it meast út de nacht oan harren fakânsjeferbliuw. Yn Grinslân (€ 114) en Drinte (€ 113) waard gemiddeld it minst útjûn. Yn Noard- en Súd-Hollân giene se it langst op fakânsje mei in gemiddelde fan 7.6 oernachtingen de boeking. De Brabanners en Limboargers giene sawat in folle dei/nacht minder lang fuort. Sy bleaune gemiddeld mar 6.7 nachten yn harren fakânsjeferbliuw. De Friezen boekten, mei 89.6 dagen, gemiddeld it langst fan te foaren harren fakânsje. It meast last-minute wiene de Siuwske fakânsjegongers mei 84.3 dagen.