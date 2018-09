Spul by Omrop Fryslân

Gedonder yn ‘e glêzen by Omrop Fryslân: twa fan ‘e heechste meiwurkers binne deilis. It skeel is sa slim dat de rjochter deroan te pas komme moat.

Haadredakteur Klaas Geert Bakker en direkteur Nina Hiddema hawwe spul. Bakker hat him siik meld. Neffens de direkteurske komt it net wer goed tusken de twa. De Omrop docht op syn webstee te witten dat hja gjin fierdere ynformaasje jaan wol, mei’t de saak foar it stekje komme sil.