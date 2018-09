Soarchpreemje takom jier omheech

De soarchpreemje foar de syktekostefersekering sil takom jier flink omheech. Haachske boarnen befêstigje berjochten fan ferskate media dat it kabinet útgiet fan in trochsneed soarchpreemje fan 1432 euro jiers, 124 euro mear as no.

It eigen risiko bliuwt 385 euro. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hawwe ferline jier yn de formaasje ôfpraat dat dat bedrach dizze kabinetsperioade beferzen wurdt. Mei fanwege dy befriezing fan it eigen risiko wie der al algemien rekken mei holden dat de preemje omheechgean soe. De ferwachting is dat de preemje de kommende jierren noch fierder omheechgean sil.

Soarchtaslach

Foar de hegere preemje oer stiet foar minsken mei in minimumynkommen takom jier in hegere soarchtaslach. Foar in ienpersoanshúshâlden giet de maksimale taslach mei 92 euro jiers omheech, foar mearpersoanshúshâldens mei 277 euro. It kabinet sil de te ferwachtsjen soarchpreemje takom wike mei Prinsedei buorkundich meitsje. It is dan noch net wis oft de trochsneed preemje takom jier yndie 1432 euro wurdt. It krekte bedrach wurdt letter dit jier, lykas altyd, bepaald troch de soarchfersekerders.