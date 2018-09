Skutter Roermond ynearsten op frije fuotten

De jongfeint dy’t yn Roermond op syn skoalle sjitark ôfsketten hat, is ynearsten frij. Hy hat wol in ankelbân om dy’t oan ‘e plysje trochdocht wêr’t er is.

Op 14 septimber kaam de jongkearel mei twa stikken sjitark, twa messen en in bile de skoalle yn. Hy soe dêr yn ‘e souder sketten hawwe en ferskate minsken bedrige hawwe. Hy wurdt ferfolge foar ferbean wapenbesit, besykjen ta deaslach en bedriging.