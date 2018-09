Skoallen en provinsje dogge alle war foar it Frysk op skoalle

Op de konferinsje Frysk yn it ûnderwiis op It Hearrenfean is tongersdei 20 septimber it rapport ‘It is mei sizzen net te dwaan’ presintearre. It rapport jout in byld fan it fak Frysk yn it primêr en it fuortset ûnderwiis en is oanbean oan deputearre Sietske Poepjes en ynspekteur-generaal fan it Underwiis Monique Vogelzang. It ûndersyk is dien troch it lektoraat ‘Taalgebruik & Leren’ fan NHL Stenden Hegeskoalle.

In wichtige konklúzje út it ûndersyk is dat de ynfolling fan it fak Frysk op skoallen ûnderling in soad faninoar ferskilt. Faktoren as it taalgebiet dêr’t de skoalle stiet en de taaleftergrûn fan learlingen en learkrêften spylje dêr in rol by. De fyzje fan de skoalle op it fak Frysk en it foech fan de dosinten hawwe ek in beskiedende rol. Der binne ek skoallen dy’t mear dogge as allinnich it oanbieden en beheljen fan de kearndoelen. In tal skoallen moat noch in slach meitsje.

Taalplan Frysk

It projekt Taalplan Frysk jout ynfolling oan de Beliedsregel foar it krijen fan in ûntheffing foar it fak Frysk yn it primêr en it fuortset ûnderwiis. Underwiissaakkundigen fan it Lektoraat ‘Taalgebruik & Leren’ hawwe alle skoallen dy’t ûnder de Wet op it Primêr Underwiis (423) en de Wet op it Fuortset Underwiis (71) falle opsocht. Mei de skoalle hawwe se in Taalplan Frysk opsteld. Op grûn dêrfan is der foar fjouwer jier in taalprofyl oan de skoalle takend.

Yn it Taalplan stiet hoe’t de skoalle ynfolling jout oan de kearndoelen foar it fak Frysk. In kearndoel jout oan wat learlingen kenne en kinne moatte as it giet om Frysk ferstean, lêzen, praten en skriuwen. Alle skoallen formulearje ambysjes foar de takomst. Se krije de kâns om op eigen wize te groeien nei in situaasje wêrby’t in ûntheffing foar ien of mear kearndoelen net mear nedich is. Alle skoallen binnen it taalgebiet moatte uterlik yn 2030 foldwaan oan de kearndoelen dy’t de wet oan it Frysk stelt.

“Skouders derûnder”

Deputearre Poepjes: “Om dy ambysje te heljen moat der wat barre. En wol troch ús allegearre. Ik doch de oprop oan skoallen, skoalbestjoeren, learkrêften, ynspeksje mar ek oan de boargers fan Fryslân: set mei-inoar de skouders derûnder. Sjoch it net as in drûge ferplichting, mar as in kâns foar de takomst fan ús bern en as bliuwende basis fan ús maatskippij.”

Underwiisynspeksje

De konferinsje Frysk yn it ûnderwiis waard mei organisearre troch de Underwiisynspeksje. By reguliere skoalbesiten besteget de ynspeksje oandacht oan it Frysk. Yn it skoaljier 2018-2019 sil de ynspeksje in tema-ûndersyk dwaan nei it ûnderwiis yn it Frysk. De ynspeksje wol dêrneist besjen hoe’t de skoalbestjoeren sicht hâlde op it ûnderwiis yn de Fryske taal, bygelyks fia de taalplannen.

De Provinsje stelt it Lektoraat ‘Taalgebruik & Leren’ oan as oansprekpunt foar it Taalplan Frysk. Dêrneist evaluearret de Provinsje it oanbod foar nei-oplieding, ûnderwiisbeglieding en ûnderwiismateriaal. Yn it skoaljier 2020 – 2021 begjinne de nije besiten oan alle skoallen yn Fryslân. It fak Frysk komt dêrtroch struktureel op de aginda by leararen, skoallen en skoalbestjoeren.