Sjonger Koos Alberts is wei

Koos Alberts is wei. De sjonger is 71 jier wurden.

Alberts is berne yn Amsterdam. Hy waard bekend as sjonger fan it Nederlânsktalige libbensliet. Bekende ferskes fan him binne ‘Ik verscheurde je foto’ en ‘Waarom ben ik met kerstmis zo alleen’.

Yn 1987 krige Alberts in slim autoûngemak. Sûnt siet er yn in rôlstoel. Nei syn revalidaasje begûn er wol wer te sjongen. Oan syn dea ta bleau er in populêre sjonger, dy’t faak op ‘e planken stie. Alberts is ferstoarn oan ‘e gefolgen fan blaaskanker.