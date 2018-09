Sân minsken ferwûne yn Pittsburgh troch lossleine kamiel

Yn in sirkus yn de Amerikaanske stêd Pittsburgh hat in lossleine kamiel ferkate bern ferwûne. Seis bern binne foar kontrôle nei it sikehûs brocht. Ien folwoeksene rekke ek ferwûne. Bern koene yn it sirkus in tochtsje meitsje mei de kamiel. It bist skrok doe’t in bern in skeppe nei de poaten smiet.

Twa bern foelen fan de rêch fan de kamiel, wylst in frou har oan de rêch fan it dravende bist fêsthold. Meiwurkers fan it sirkus hawwe de kamiel fongen. Ien bern hat in brutsen earm. Op bylden is te sjen hoe’t âlden en bern weiflechtsje foar de op ’e rin sleine kamiel. Bisterjochte-aktivisten binne net fernuvere oer it ynsidint. Hja binne derfan oertsjûge dat it sirkus syn bisten mishannelet.