Provinsje Fryslân docht it finansjeel goed

Fytsfeilichheid, it ôfrûnjen fan grutte ynfraprojekten, it oanlizzen fan breedbân, in sirkulêre ekonomy en it fêsthâlden fan de enerzjy út 2018: it binne in pear fan de tema’s dêr’t Fryslân yn 2019 oan wurket. De Provinsje set him yn 2019 op ‘e nij yn foar krêftige mienskippen, in takomstbestindige ekonomy, duorsumens, it ‘Frysk eigene’ en it bliuwen fan de moaiste provinsje. Mei de ferkiezingen yn sicht, makket de koälysje begjin 2019 de einbalâns op fan it koälysjeakkoart. De lêste begrutting stiet dan ek yn it ramt fan it foltôgjen fan de doelen dêrút.

Deputearre Sander de Rouwe: “Wy steane der de kommende jierren finansjeel goed foar. Ein 2019 hawwe wy € 130 miljoen op de bank: ús frij te brûken reserve. Dêrnjonken hâlde wy struktureel € 2 miljoen oer. Dat jout it nije kolleezje yn 2019 de romte foar syn eigen plannen. Underwilens binne wy noch folop dwaande mei ambysjes lykas it ferbreedzjen fan de slûs by Koarnwertersân en de Regio Deals. It kabinet kin saken mei ús dwaan, mar dan moat it no wol oer de brêge komme. Wy binne der klear foar.”

Wêr jout de provinsje it jild oan út?

De provinsjale begrutting beslacht yn 2019 omtrint € 423 miljoen. Dêr giet € 110 miljoen fan nei ynfrastruktuer (ûnderhâld en projekten), € 110 miljoen nei it programma Omjouwing (wetter, miljeu, lanlik gebiet, enerzjy en romte), € 51 miljoen nei it programma Mienskip foar in leefber en fitaal Fryslân en omtrint € 30 miljoen nei ekonomy. It oare jild giet nei it bestjoer en de stipe dêrfan, nei bedriuwsfiering en bestiet foar in diel út algemiene middels dy’t net streekrjocht keppele binne oan in beliedsterrein. Dêrnjonken ynvestearret de Provinsje yn 2019 goed € 117 miljoen yn projekten lykas de N381 en de ekstra trein Ljouwert – Grins.

Begrutting sakket de kommende jierren

Nettsjinsteande dat de Provinsje der finansjeel goed foar stiet, moat de broekriem wol oanlutsen wurde. De kommende jierren sakket de begrutting nei € 322 miljoen yn 2022. Dat komt trochdat de pot mei ûnder mear de NUON-jilden (opbringst fan de ferkeap fan de oandielen fan de NUON doedestiids) foar in grut part bestege is en de ynsidentele ynkomsten omleechgean.

De Begrutting 2019 wurdt op 14 novimber 2018 behannele yn Provinsjale Steaten. Dy is te besjen op https://www.fryslan.frl/over-de-provincie/financien_3331/