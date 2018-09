Prolooch ‘Doarp Europa’ yn de húskeamer

Oankommende tongersdei 27 en freed 28 septimber spilet Tryater de earste húskeamerfoarstellingen fan Doarp Europa yn Drachten, Dokkum, Beetstersweach en Wynjewâld.

Yn de húskeamers spylje trije tiims fan trije akteurs in prolooch: in koarte foarstelling, tagonklik en mei muzyk, dy’t yn it ferlingde leit fan de ‘grutte’ foarstelling Doarp Europa. Yn de yntime húskeamersetting prate de besikers nei oer harren sels. Oer wa’t se binne, hoe’t in oar dêr tsjinoan sjocht en hoe’t se tsjin oaren oansjogge.

Meitsje in húskeamerfoarstelling mei

Wenjen en wurkjen drage by oan de foarming fan ús identiteit. Dêrom lit Tryater Doarp Europa sjen op plakken dêr’t minsken harren thús fiele: by bedriuwen en yn húskeamers. De húskeamerfoarstellingen binne te sjen oant en mei 28 novimber op sa’n fyftich plakken. De kapasiteit is mar lyts, oanmelde is needsaaklik. Kaarten wurde net oan ’e doar ferkocht, mar binne foar € 7,50 it stik te bestellen fia de webside.

It is net needsaaklik om de prolooch by te wenjen om de foarstelling op ien fan de bedriuwelokaasjes te besjen. Beide foarstellingen kinne los faninoar besocht wurde. Mar it moaiste is wol om se beide mei te meitsjen.