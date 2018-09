Prins Bernhard Kultuerfûns Fryslân stipet 32 kultuer- en natuerprojekten

It Prins Bernhard Kultuerfûns Fryslân hat yn de tredde fan de jierlikse fjouwer omlopen oan 32 kultuer- en natuerprojekten yn Fryslân € 54.254 takend. Trije foarbylden:

Stichting it Poppenspe(e)lmuseum kriget in bydrage fan € 3.500 foar it edukaasjeprojekt ‘Ik bin net blyn, mar myn eagen binne blyn’. De bydrage, levere út it Kijlstra Smidfûns, is bedoeld foar in audioboek mei ôfbyldingen fan tradisjonele en karakteristike poppeteaterfigueren dy’t te fielen binne.

De Stichting SeaBlue kriget in bydrage fan € 2.000 foar it projekt mei deselde namme. Yn it Natuermuseum it Amelân wurdt mei gasten en skoalklassen in keunstynstallaasje boud. In ûnderwetterwrâld dy’t yn ’e rin fan it projekt aloan mear fersmoarge wurdt.

In bydrage fan € 500 is takend oan de Stichting It Tsiispakhûs yn Wommels foar it restaurearjen fan in tegeltablo ôfkomstich fan en oanbean troch Vreugdenhil Dairy Foods.

It Prins Bernhard Kultuerfûns is besiele pleiter fan kultuer, natuer en wittenskip yn Nederlân en dêrbûten. Mei finansjele bydragen, opdrachten, prizen en beurzen wurde bysûndere inisjativen en talint stimulearre. As ynspirator fan hjoeddeisk mesenaat jout it fûns oan partikuliren, stichtingen en bedriuwen ûnôfhinklik en saakkundich advys oer filantropy. It Prins Bernhard Kultuerfûns Fryslân is ien fan de tolve provinsjale ôfdielingen. It stiet ûnder foarsitterskip fan Kommissaris fan de Kening A.A.M. Brok.