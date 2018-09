Presintaasje fan ‘De trije klokketiers fan Koartsweagen’

Op 3 oktober sil Utjouwerij Bornmeer De trije klokketiers fan Koartsweagen, it earste oarspronklik Fryske boek fan Janny van der Molen presintearje. Monique Beijer fersoarge de yllustraasjes. By it begjin fan de Nederlânske Berneboekewike sil it earste eksimplaar oanbean wurde oan Libbe de Vries, wethâlder kultuer yn Opsterlân.

De trije klokketiers fan Koartsweagen is basearre op histoaryske feiten en is skreaun ta gelegenheid fan it Under de Toer-projekt ‘De klok moat werom’, dêr’t de Mariatsjerke fan Koartsweagen sintraal yn stiet. It boek fertelt hoe’t Pier mei syn klasse op skoalreiske giet. Hy is tige teloarsteld dat se dit jier net nei in waadeilân sille lykas oars, mar nei Koartsweagen. Krammele. Koartsweagen. Dêr is dochs hielendal neat te dwaan? Mar as er mei Lars, syn freon, alfêst op Google Maps de kampearpleats opsiket, krije se in idee. It tsjerkhôf foer de pleats oer, soe dêr nachts wat te belibjen wêze? Noortje, dy’t ek altyd wol yn is foar wat aventoer, giet grif mei!

En sa begjint in frjemd ferhaal. In ferhaal fan klokken dy’t Pier wol heart, mar de oaren net. Fan in brief fan hûndert jier âld. Fan in klok yn Brabân, in klok dy’t werom moat nei Koartsweagen, om in man dy’t al lang dea is lokkich te meitsjen. Krije Pier, Lars en Noortje – de trije klokketiers – de klok fan fiifhûndert kilo yn Koartsweagen?

It boek is te keap by de boekhannel en by Utjouwerij Bornmeer. Op sneon 6 oktober sinjearret Janny van der Molen har boeken by Boekhannel Planteyn op ’e Gordyk, fan 15.00-16.00 oere.

Boekgegevens

Janny van der Molen, De trije klokketiers fan Koartsweagen

ISBN: 978 90 5615 4707 | NUR: 283/524

Tal siden: 112 | hardcover | Taal: Frysk | Priis: € 15,00