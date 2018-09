Plysje komt terroristyske oanslach tefoaren

De Nederlânske plysje hat hjoed in grutte oanslach foarkommen. Dat hat minister fan justysje Ferdinand Grapperhaus buorkundich makke. Sân manlju binne arrestearre wurden.

Antyterrorismeploegen fan ‘e plysje hawwe tongersdei yn Arnhim en Weert ynfallen dien. Trije ynwenners fan Arnhim, twa fan Rotterdam, ien fan Huissen en ien fan Flaardingen binne oppakt. Hja hienen sjitark by har. De lieder fan de groep is neffens de plysje in 34-jierrige Irakees dy’t yn Arnhim wennet. Hy en twa oare arrestanten wiene earder feroardiele foar it stypjen fan terreurbeweging IS.