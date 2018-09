Panama lûkt registraasje rêdingsskip Aquarius yn

De Panameeske autoriteiten hawwe de registraasje fan it skip Aquarius ynlutsen. It skip wurdt troch helporganisaasjes brûkt om migranten út de Middellânske See te heljen. Dat betsjut dat der gjin skippen yn ’e omkriten fan de Libyske kust mear binne om migranten út de see te rêden.

It skip fart no noch foar Libië mei 58 minsken oan board. It ynlûken fan de registraasje betsjut dat as it skip oanleit yn in haven, it dêrnei net mear útfarre kin oant it ûnder in nije flagge farre kin. Yn in ferklearring sizze helporganisaasje SOS Mediterrannée en Artsen zonder Grenzen ferbjustere te wêzen. Hja fertinke it Italiaanske regear derfan presje op Panama útoefene te hawwen om de registraasje fan it skip yn te lûken.

Neffens de Italiaanske minister fan Ynlânske Saken Salvini hat Rome gjin presje útoefene. Wol helle Salvini hurd út nei de organisaasjes efter it skip. Yn Italiaanske media sei er dat de Aquarius it wurk fan de Libyske kustwacht hindere hat en harren ynstruksjes negearre. Yn juny wegere sawol Italië as Malta de komst fan it skip, mei doe 629 migranten oan board. Uteinlik koe de Aquarius oanlizze yn Valencia. De Aquarius fear earder ûnder de flagge fan Gibraltar. Dat lân luts de registraasje fan it skip ôfrûne simmer yn.