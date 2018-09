Paadfiners brânmerke

In lieder fan ‘e paadfinerij yn Goes soe trije bern in brânmerk op ‘e rêch jûn hawwe. As part fan in ûntgriening soe er de bern, fan tusken de tolve en fjirtjin jier, ferline jier op in kamp de letters FN yn it fleis baarnd hawwe, in ôfkoarting fan de namme fan de paadfinersôfdieling Frans Naerebout.

De trije bern rûnen troch de aksje slimme ferwûnings op. De groeden binne noch hieltiten te sjen. De bern krigen nei it brânmerkjen gjin medyske help.

Tsjin de fertochte is in selstraf fan fjouwer moanne sûnder betingsten en fan trije moanne op betingsten easke.