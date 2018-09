Orkapopulaasjes driigje te ferdwinen troch giftige stof

In grut part fan de orkapopulaasjes wurdt wrâldwiid bedrige yn it fuortbestean fanwege stege, giftige polygloarbifenylen (pcb’s). In ynternasjonaal ûndersykstiim skriuwt dat yn it wittenskiplik tydskrift Science. Folsleine populaasjes yn de wetters fan Brazilië, Gibraltar en de Kanaryske Eilannen driigje al yn in pear desennia útroeid te wêzen, sizze de wittenskippers.

Lestich ôf te brekken

Yn de foarige iuw waarden pcb’s folop brûkt yn saken as oalje, plestik, kuolfloeistof, smarmiddels, ferve en lym. Sûnt de jierren tachtich binne dy stoffen yn in protte lannen ferbean mei’t bliken die dat se giftich binne. Pcb’s kinne ûnder mear leverskea feroarsaakje en de hormoanhúshâlding fersteure, wat effekt hat op de fruchtberens.

De stof hopet him ûnder oare op yn it fetweefsel fan fisken. Bisten oan de top fan de itenskeat lykas orka’s krije dêrtroch de heechste konsintraasjes pcb’s yn it liif. De ûndersikers fûnen yn it fetweefsel fan de 351 orka’s pcb-wearden fan 1300 miligram de kilo, wylst 50 miligram al genôch wêze soe om de fruchtberens en it ymmúnsysteem fan de bisten skea oan te dwaan. “Yn de gebieten dy’t it slimst fersmoarge binne sjogge wy komselden noch pasberne orka’s”, seit ûndersiker Alisa Hall fan de Skotske universiteit fan St. Andrews tsjin parseburo DPA.

Yn dy gebieten ferwachtsje de wittenskippers oer tritich oant fjirtich jier dan ek gjin orka’s mear oan te treffen. Der kin ek net folle mear dien wurde om dat foar te kommen, seit Joseph Schnitzler, heechlearaar bistegenêskunde oan de universiteit fan Hannover. “Miskien dat yn inkelde âlde masines noch pcb’s sitte. Dy moatte we op de goede manier ûntmantelje, want alle fersmoargjende stof fynt úteinlik syn wei nei de see.”