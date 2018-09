Orkaan Florence swakket ôf, mar bliuwt gefaarlik

De orkaan Florence is yn krêft ôfnaam. De stoarm, dy’t ôfkoerst op de eastkust fan de Feriene Steaten, is ôfswakke nei in orkaan fan de twadde kategory. Woansdei hie Florence noch orkaankrêft 4.

It Nasjonaal Orkaansintrum, dat de stoarm earst as “in ekstreem gefaarlike orkaan” typearre, warskôget dat it gefaar noch net foarby is. Men moat noch rekken hâlde mei maksimum wynfaasjes fan 175 kilometer yn ’e oere. De ferwachting is dat de stoarm oan ’e ein fan ’e middei (Nederlânske tiid) de kust berikt. De fûle reinfal dy’t de orkaan meibringt kin flinke skea feroarsaakje. It gebiet by de kust is tige kwetsber foar oerstreamings. It leit relatyf leech en de lêste jierren is oan ’e kust in protte boud. Der wurdt rekken mei holden dat it 24 oant 36 oeren slim spûkje sil.

Goed 1,7 miljoen minsken yn Virginia, North en South Carolina binne ûnderwilens oproppen om harren hûs te ferlitten.