Orka Morgan befallen op Tenerife

De orka Morgan is yn in seepark op Tenerife befallen fan in kealtsje. Mem en jong meitsje it goed, berjochtet Loro Parque, se swimme al tegearre troch it bassin.

Morgan waard yn juny 2010 swier ûnderfiede yn de Waadsee oantroffen. It slagge eksperts fan it Dolfinarium yn Hurderwyk om har te rêden, mar doe bruts der in foel debat út oer de takomst fan it bist. Der ûntstie in Orka Koalysje dy’t frijlitting fan Morgan easke, mar in groep wittenskippers konkludearre dat dat net mooglik wie.

Om’t de famylje fan Morgan net weromfûn wurde koe, bepaalde de rjochter úteinlik dat Morgan it bêste opfongen wurde koe yn Loro Parque. Dêr waard it bist yn novimber 2011 hinne ferhuze. It waard dêr opnommen yn in groep fan seis soartgenoaten. It swier wêzen fan Morgan wie spannend foar it seepark, om’t Morgan gehoarútfal hat. De fersoargers wisten net oft dat ta problemen liede soe by de befalling. Uteinlik wie dat net it gefal.

It is noch net bekend oft it jong in mantsje of in wyfke is.