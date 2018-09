Noard-Ierske bussen foar in part wer ientalich Ingelsk

Ferfiersmaatskippij Translink is fan doel om de twatalige tsjinstferliening yn Noard-Ierlân foar in part ôf te skaffen. Oant no ta wienen de oankundigings en opskriften twatalich Iersk-Ingelsk.

Yn in part fan de haadstêd Belfast wurdt de tsjinstferliening ientalich Ingelsk. Sels bussen dy’t sawol troch it westen as it easten fan de stêd ride, moatte op ‘e rûte ientalich wurde. Der wurdt in kompjûterprogramma skreaun dat der foar soagje moat dat bygelyks de Ierske namme fan de stêd, Bál Feirste, fan de bus ferdwynt as dy it easten yn rydt.

In wurdfierder fan Translink die te witten dat it tal twatalige opskriften yn it westen fan de stêd fierder útwreide sil.

Yn it westen fan Belfast is de befolking yn mearderheid katolyk en Iersksinnich, wylst it easten benammen protestantsk en Ingelsksinnich is. Under de protestatske, Ingelsksinnige befolking bestiet frijwat wjerstân tsjin de Ierske taal. It Ierske gemeenteriedslid Tom Haire sei sels dat “de minsken yn it easten fan de stêd net mear belang hawwe by it Iersk as de mantsjes op ‘e moanne”.

Janet Muller fan de Ierske taalbewegingsorganisaasje Pobal sei dat Translink troch it nije belied fan it Iersk in ‘gettotaal’ makke. “Soks is kontraproduktyf en sinleas”, sei hja. “It skept de yndruk dat de taal allinnich by beskate stikken fan Belfast heart.”