‘Noard- en Súd-Korea sette wichtige stap op wei nei frede’

Súd- en Noard-Korea hawwe in “grutte stap” yn ’e rjochting fan frede set. Dat sei de Noard-Koreaanske lieder Kim Jong-un op in parsekonferinsje mei de Súd-Koreaanske presidint Moon Jae-in yn Pyongyang.

Neffens Moon binne de twa it iens wurden oer “in wize om denukleärisaasje te berikken”. De twa lieders hawwe op de twadde dei fan harren trije dagen duorjende moeting yn de Noard-Koreaanske haadstêd in ferklearring tekene. Moon sei dat Noard-Korea ûnthjitten hat om in wichtige testlokaasje foar raketten te sluten. Dêr wurde bûtenlânske ynspekteurs ek by talitten.

De twa praten ûnder oare ek oer in komitee foar in mienskiplike spoarline, mear famyljes dy’t byinoar brocht wurde en gearwurking op it mêd fan sûnenssoarch. Kim Jong-un hat sein dat er wol ûntwapenje wol, mar dat Súd-Korea dat mei de Feriene Steaten ek dwaan moat. Noard- en Súd-Korea hawwe no ôfpraat dat der in buffersône yn de Giele See ynsteld wurdt dêr’t gjin militêre oefenings mear holden wurde.

Fierder binne de twa lieders oerienkaam dat Kim meikoarten op besite komt yn Súd-Korea en dat de lannen tegearre gading meitsje sille nei de organisaasje fan de Olympyske Simmerspullen fan 2032. It is de tredde kear dat de twa inoar yn it echt sprekke. De foarige twa moetings wiene yn de demilitarisearre sône tusken Noard- en Súd-Korea.