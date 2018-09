Njoggentûzenste besiker op útstallingLancaster bommewerper

Yn it wykein fan 22 en 23 septimber koe de njoggentûzenste besiker ferwolkomme wurde op de útstalling fan de Lancaster bommewerper R5682 yn it besikerssintrum fan Nasjonaal Park De Alde Feanen. It wie Irma van der Velde dy’t mei har bern en har mem nei de eksposysje kaam en dy’t ferrast waard mei in bosk blommen.

Ferline jier waard yn it natuergebiet de Alde Feanen in bommewerper út de Twadde Wrâldoarloch burgen. Dat fleantúch wie op 5 septimber 1942 mei in klap delkommen yn de sleatswâl fan de Ald Dwinger, in berchplak foar smoarchguod. By it bergjen binne de stikken fan it fleantúch mei soarch opgroeven, fan lytse stikjes aluminium, âlde mitrailleurs en brândwêsters oant de motoaren.

Yn it besikerssintrum fan Nasjonaal Park De Alde Feanen yn Earnewâld is fan ’e maitiid de eksposysje ‘Geraakt. De laatste vlucht van de Lancaster R5682’ ynrjochte. Dêr wie in ptotte belangstelling foar, dat de njoggentûzenste besiker koe koartlyn ferwolkomme wurde.

De útstalling is fergees tagonklik. It besikerssintrum oan de Koaidyk 8a te Earnewâld is iepen oant en mei 30 septimber en yn de hjerstfakânsje fan moandei 22 o/m freed 26 oktober fan 10.00 tot 17.00 oere. Op www.itfryskegea.nl/bezoekerscentrum is mear ynformaasje te finen.