Nijntje in ’t Bildts: ‘bep en pake pluis’

Frijdeg 28 septimber 2018 organiseert Stichting Bildts Aigene in St.-Anne de presintasy fan ‘t Nijntje-boeky Bep en pake pluis in ’t Bildts. De Bildtse oversetting fan Opa en oma pluis fan kynderboekeskriver Dick Bruna is fan ’e hând fan Sytze Buwalda en Leendert Ferwerda en ok deuze edisy wort útgeven deur útgeverij Bornmeer.

Bildts Aigene het deuze útgave met mooglik maakt en fersorgt de presintasy op frijdeg 28 septimber om 11.00 uur in peuteropfang De Krobbekeet in St.-Anne. ‘t Boeky is na de presintasy te krijen bij Bildts Aigene in ‘e bibletheek in St.-Anne.

Na oversettings fan dut boek in onder ândere ‘t Twents, Rotjeknors en Leis, bringt Bornmeer deuze Bildtse fersy op ‘e met, toegelyk met de Antwerpse oversetting Bompa en bomma pluis. De útgeverij het meer as 300.000 boeken fan Nijntje in ferskillende streektalen ferkocht.

Ut de Bildtse fersy:

nijn hur bep en pake pluis

houwe ’n prot fan nijn

sij kwam ok gau ’s even del

dat fonnen se heel fijn

Auteur: Dick Bruna

Oversetters: Sytze Buwalda en Leendert Ferwerda

ISBN: 978-90-5615-459-2

Bladsys: 28

Utvoering: hardkover

Nur: 270

Taal: Bildts

Priis: € 6,95

Bep en pake pluis in ’t Bildts is te koop bij Stichting Bildts Aigene en bij útgeverij Bornmeer.