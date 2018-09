Nij ynformaasjesysteem makket reizgjen mei de bus ienfâldiger

Neist it busstasjon Ljouwert, krije noch njoggen busstasjons yn Fryslân in dynamysk reizgersynformaasje systeem (DRIS). It bestiet út grutte byldskerms mei aktuele reisynformaasje. Dy wurde de kommende twa jier delset.

It giet om de busstasjons It Hearrenfean, Van Knobelsdorffplein Drachten, Transfearium Drachten East, Snits, Boalsert, Dokkum, Easterwâlde, De Lemmer en it Transfearium Feanwâlden dat noch yn oanbou is. Ut de OV-tsjipkaartgegevens docht bliken dat op dy busstasjons it grutste tal ynstappers ferwachte wurdt.

Op de byldskerms is in oersjoch te sjen fan alle busritten dy’t dêr binnen in oere ôfreizgje. Der stiet ek by fan hokker halte de bus fuortgiet. Op de gruttere, drokkere en dêrtroch minder oersichtlike busstasjons wurde ek by de halten byldskerms delset. Op dat byldskerm by de halte stiet hokker busritten der binnen in oere fan dy oanbelangjende halte ôfreizgje. Op de busstasjons yn Fryslân begjinne de buslinen hieltyd by deselde halte. DRIS lit altyd aktuele en betroubere reisynformaasje sjen, Reizgers hoege dêr neat foar te dwaan. Dat makket it reizgjen makliker.

Minsken mei in fisuele beheining kinne fia in audiopeal sprutsen ynformaasje oer in busline krije. Der binne ribbeltegels dy’t nei de peal ta liede.