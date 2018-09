Nammen musisy Grut opsette Bachdei yn Grou bekend

Oan de Bachdei dy’t sneon 29 septimber yn Grou holden wurdt, wurkje fjirtjin profesjonele en amateurmusisy mei en trije gruttere formaasjes. Dy litte har hearre op tsien gruttere en lytsere lokaasjes.

It iepeningskonsert begjint om 13.00 oere yn de Sint Pitertsjerke. Dat wurdt jûn troch HetConsort3.3, besteande út Marleen Veldstra (fioele), Corien Kok (sello) en Carl Visser (klavesimbel).

Fan 14.00 oant 17.00 oere wurde op tsien lokaasjes yn karrûselfoarm konserten fan tweintich minuten jûn. Dy wurde om 14.40, 15.20, 16.00 en 16.40 oere hast allegearre werhelle. Yn de pauzes fan tweintich minuten dêrtuskenyn kin it publyk in oare lokaasje nei eigen foarkar opsykje. De musisy dy’t dêr solistysk oan meiwurkje binne Gerrit Breteler (sang) mei Peter van der Zwaag (piano), Johan Bijhold (piano), Nienke van der Leijden (harp), Sjors Holleboom (gitaar), Inge Muntendan (fioele) mei Jan de Roos (piano), Marieke Kroes (akkordeon), Carl Visser (oargel) en yn ensembleferbân Mingd Koar Grou û.l.f. Hans Algra, it Leeuwarder Accordeon Ensemble en it Trompet Gilde Atrium dat foarme wurdt troch Tseard Verbeek, Sjirk Seinen, Rik Geertsma en Abe de Vries.

Tuskentiden is der ek in Iepen Poadium dêr’t minsken harren foar opjaan koene. Sa’t it no stiet dogge dêr trije minsken oan mei.

De dei wurdt yn de Treemter ôfsletten Bachs Kaffee Kantate, in fleurige minyopera. Dy wurdt útfierd troch HetConsort3.3 en Agnes van Laar (sopraan), Roele Kok (bariton) en Maarten Romkes (tenoar). Dat begjint om 19.30 oere.

Yn it skoft tusken 17.00 en 19.30 oere spylje ûnderskate Grouster hoarekabedriuwen op it muzikale barren yn, ûnder mear troch in Bach-hap oan te bieden.

In passe partout foar alle konserten kostet € 15,00. Dy binne fan 12.00 oere ôf te keap by de Treemter, mar it is oan te rieden om se te reservearjen, want it tal beskibere plakken is beheind. Reservearjen kin op sintpiterconcerten@gmail.com. Wa’t allinne nei it jûnskonsert wol betellet € 10,00.

