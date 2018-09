Meiprate oer ynrjochting Marktstraat Snits

Súdwest-Fryslân sjocht graach dat ynwenners meiprate oer de ynrjochting fan de Marktstraat yn it sintrum fan Snits. Dêrom wurde se útnûge foar in twatal sesjes op tiisdei 2 oktober yn de foyer fan it Bestjoershûs, yn dyselde strjitte.

Yn it stedshert wurdt no drok boud en ferboud oan it nije publyksdiel fan it gemeentehûs. De nije gemeenteloketten wurde begjin 2019 yn gebrûk naam. Mar ek op it mêd fan de hoareka binne der ûntwikkelings. “Dat kin konsekwinsjes hawwe foar saken as ferkear, parkeare en de ynrjochting fan de Marktstraat”, seit wethâlder Erik Faber. “Dêrom is it wichtich dat ynwenners meiprate.”

Omwenners en oare belanghawwenden binne persoanlik útnûge foar tiisdei 2 oktober (fan 17.00 oant 18.15 oere of fan 18.45 oant 20.00 oere), mar oaren mei ynteresse binne ek wolkom op neamde tiidstippen.