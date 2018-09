Mearderheid befolking hat net folle betrouwen yn kabinet

It kabinet Rutte III kin net rekkenje op in protte betrouwen fan de befolking. In mearderheid fan 54 persint seit net folle of gjin betrouwen te hawwe yn it kabinet en yn de polityk yn it algemien. Dat docht bliken út in enkête fan ûndersyksburo Ipsos yn opdracht fan de NOS, ta gelegenheid fan Prinsedei.

It gebrek oan betrouwen komt foaral troch it ynkommensbelied dat it kabinet fiert. Dêrby giet it ûnder oare om de hichte fan de belestings en oare saken dy’t ynfloed hawwe op de ponge. Mar de affêres om politysy hinne en de plannen mei de dividindbelesting spylje ek in rol.

It betrouwen yn it kabinet Rutte III is it leechst yn it noarden fan Nederlân. Santich persint fan de noarderlingen hat gjin betrouwen yn premier Rutte, dat persintaazje leit folle heger as yn oare regio’s. It Ipsos tinkt dat dat ûnder oare te krijen hat mei de problematyk om de gaswinning hinne. It wantrouwen yn de polityk yn it algemien is ek grutter yn dy regio.