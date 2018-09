Mantgum hat earste stasjon mei dimme stasjonsljocht

Mantgum hat it earste treinstasjon yn Nederlân mei dimme led-ljochten. As der gjin beweging op it stasjon is, skine de lampen minder fûl. Oanlieding dêrfoar binne protesten fan ynwenners fan it doarp.

Doarpsbewenners hiene al in skoftlang argewaasje fan de hoemannichte ljocht dy’t der nachts fan it stasjon ôfkaam, yn in fierder frij tsjustere omjouwing. Trije jier lyn gie in tal bewenners nachts nei it stasjon om alle ljochten út te setten.

“Elkenien klage oer it stasjonsljocht”, seit ynwenster Nynke-Rixt Jukema tsjin Omrop Fryslân. “Mar hoe kringt men troch ta in grutte organisaasje as ProRail? Wy hawwe doe nachts de lampen útdraaid, om te sjen watfoar effekt dat hie. En wy wiene tige bliid mei dat effekt.” Spoarbehearder ProRail gie dêrmei oan ’e slach en sûnt woansdeitejûn is Mantgum it earste Nederlânske treinstasjon mei dimme ljochten. It is de bedoeling dat oare stasjons yn Fryslân en de rest fan Nederlân folgje.