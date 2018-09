Kwis: binne jo saakkundige op it mêd fan it Frysk?

In pear wike lyn stienen hjir kwiskes om nei te gean oft jo beskikke oer de kennis dy’t learlingen foar Nederlânsk en Frysk opdogge yn it fuortset ûnderwiis. No meitsje wy it in hiel stik dreger. Hjir komt in kwiske om nei te gean oft jo saakkundige binne op it mêd fan it Frysk. It binne tsien fragen dy’t studinten Frysk beantwurdzje kinne moatte. Hoe ticht komme jo dêrby yn ‘e buert?

Klik hjir om de kwis te meitsjen.