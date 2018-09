Japanske miljardêr as earste romtetoerist nei de moanne

Elon Musk hat bekendmakke wa’t as earste romtetoerist in rûntsje om ’e moanne fleane sil. Dat is de 42-jierrige Japanske miljardêr Yusaku Maezawa, dy’t syn fortún byinoar garre hat mei syn moademerk Zozo. Musk wol it mei syn romtebedriuw SpaceX mooglik meitsje foar de ‘gewoane minske’ om nei de moanne te fleanen. Hoefolle de stienrike Maezawa foar de reis betelle hat, is ûnbekend.

De lansearring is nei ferwachting yn 2023, as alles goed giet. Foar dy tiid moat der noch aardich wat barre: de raket, de Big Falcon Rocket moat nammentlik noch boud wurde. As dy der ienkear is, is it de krêftichste raket ea. De raket kriget 31 grutte motors. Elon Musk hantearret itselde stappeplan as NASA eartiids die doe’t der foar it earst minsken de romte yngiene. Earst wurdt der ûnbemanne flein. Dan komme der koarte romtesprongen en earst dêrnei giet de raket mei minsken oan board rjochting de moanne.

Yusaku Maezawa giet net allinnich. Hy wol acht oaren mei oan board nimme, wêrûnder in skilder, in muzikant, in moadeûntwerper en in filmregisseur, seit er op syn webstee. Hy hopet dat se ynspirearre wurde as nea earder. Hja hoege net sels te stjoeren. Op de raket sit in soart cruise control. Hja krije wol in training wêrtroch’t se yn alle gefallen de feilichheidssystemen ûnder de knibbel krije, foar it gefal der wat misgiet ûnderweis.

Maezawa is de earste minske dy’t nei de moanne giet sûnt de misje mei de Apollo 17 yn 1972. Doe wie der ek noch in moannelâning. Dat sil diskear net it gefal wêze.