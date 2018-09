Jacht en keningshûs

Tsjin de winsk fan de Twadde Keamer yn bliuwe de Kroandomeinen by Apeldoarn in part fan it jier ticht foar it grutte publyk. Dat om de keninklike famylje de gelegenheid te jaan om op harten en wylde bargen te jeien sûnder keukenkatten.

Want tink jo ris yn dat sjoernalisten skokkende foto’s publisearje fan delsketten harten, of dat in prins mis sjit en by ûngelok in ûnskuldige toerist rekket… Dat soe de populariteit fan it keningshûs gjin goed dwaan. Mar tagelyk binne ús royals wol sa snoad en lis de rekken foar it ûnderhâld fan de domeinen by de steat del, dus de belestingbeteller. As soe it keningshûs al net genôch kostje. Neffens berekkeningen fan it Nieuw Republikeins Genootschap no al sa’n 350 miljoen euro it jier.

Wat is it nammers in feodale tastân dat kroande hollen sokke foarrjochten hawwe. It liket wol as libje wy noch yn ’e midsiuwen. Sa’t it skynt hawwe keningen in ûnútroeibere oanstriid om libbene wêzens deasjitte te wollen. Tink ek oan prins Bernhard, dy’t graach wyld skeat yn Afrika.

Yn Nederlân jildt sa’t it skynt noch altiten de bekende útspraak fan George Orwell: All animals are equal but some animals are more equal than others: Sy hawwe it privileezje deasketten te wurden troch royals.

Jehannes Elzinga – Frjentsjer :