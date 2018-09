Oeral wrakselje lytse talen om te oerlibjen. Wetjouwing en ûnderwiis binne fan belang, mar it giet ek om de kommunikative en ekonomyske wearde fan in taal. Dêrom moat de sichtberens en de ‘keapkrêft’ fan it Frysk fersterke wurde.

Pier Bergsma

Doe’t ik tongersdei 20 septimber thúskaam fan de konferinsje yn Thialf oer it Frysk haw ik it Rapport Taalplan Frysk op de skeal lein. It taalplan Frysk It is mei sizzen net te dwaan waacht 1388 gram. Nea earder waard der sa’n grut oersjoch jûn fan de stân fan saken oangeande it Frysk yn it ûnderwiis. Gearfetsjend komt it neffens de Ljouwerter Krante del op “Driekwart van basisscholen heeft Friese les niet op orde” (LC 21 septimber). Dat mei wier wêze, mar ús provinsjaal bestjoer sjocht der oars tsjinoan en mei kommissaris fan de kening Brok en deputearre Poepjes hawwe wy goede fertsjintwurdigers fan it Frysk. It hinget net allinne ôf fan de polityk, en sadwaande docht ús deputearre in oprop om mei-inoar de skouders derûnder te setten.

Dat sil nedich wêze. Fan de mear as seistûzen talen dy’t yn it Lân fan Taalgebou op de blokjes steane, sil de helte de kommende iuw ferdwine. It Frysk is ien fan dy lytse talen dy’t yn de gefaresône sit. Wa’t oer de skoalpleinen rint fan eartiids folslein Frystalige doarpen, slacht de skrik om it hert. It Frysk wurdt wat langer wat mear ferdreaun troch it Nederlânsk. Undersikers meie dan optein wêze oer it healbakken Frysk dat guon brûke by harren twitterjen, dêr sille wy de folgjende iuw net mei helje.

In bekoarte ferzje fan dit artikel stie woansdei 27 febrewaris

yn de Ljouwerter Krante ûnder de kop

“Underwiis kin en sil it Frysk net rêde”

Hoe is it mooglik dat der fan 1980 ôf, doe’t it Frysk in ferplichte fak op skoallen waard, sa’n bytsje berikt is. Nei krap fjirtich jier kin noch mar sa’n 20 persint fan de befolking it Frysk skriuwe. It taalplan It is mei sizzen net te dwaan fan Walsweer en Varkevisser giet der wiidweidich op yn. Sûnder dat ik út it rapport sitearje, kin ik ek sa wol oarsaken betinke: de taalfeardigens fan in soad learkrêften is te lyts, der binne te min bern yn de klasse dy’t Frysk prate, der is wjerstân by de âlden, of de skoalle hat der gewoan by alles wat se dwaan moatte gjin belang by.

Op de konferinsje kaam ek de ynbring fan de ûnderwiisynspeksje oan ’e oarder. Skoallen binne negatyf oer dy ynfloed. Ommers, as skoallen ôfrekkene wurde op ‘Opbrengsten’, bedoeld wurdt ‘opbrengsten in de Nederlandse Taal’, steane se net te springen om in soad tiid oan it Frysk te besteegjen.

Ofrûne febrewaris wie ik yn Dublin op in grut taalkongres. Neffens artikel 8 fan de Ierske grûnwet is it Irish de earste offisjele taal fan it lân en it is in ferplichte fak op skoalle. De strjitnammen binne twatalich, mar dat wie alles wat ik fan it Iersk sjoen haw en doe’t ik yn de grutte boekhannel Eason yn de O’Connellstreet nei boeken yn de Ierske taal frege, toanden se my in plankje mei in lyts tal boeken. Sels mei wetjouwing en ferplichte ûnderwiis binne der noch mar sa’n 80.000 minsken dy’t it Irish as earste taal brûke.

De Romeinen wisten al: Non scholae, sed vitea. By it learen giet it net om de skoalle, mar om it libben. Fansels binne ferlieding om de taal te brûken en ferplichtingen om de taal te ûnderwizen fan grut belang. It liket derop dat it ûnderwiis it Frysk rêde moat mei alle oanrikkemedaasjes út dit rapport. Dat sil en kin it ûnderwiis net dwaan. Wetten en it berop op minskerjochten kinne helpe, mar ek dy sille it Frysk net fan de ûndergong rêde.

Sa kom ik by wichtige faktoaren dy’t oant no ta te min neamd wurde. In foarbyld: de iennige Fryske wurden dy’t ik tsjinkom by de webside fan de Gemeente Dantumadiel, dêr’t hast eltsenien Frysk praat, binne it ûnderskrift Gewoan bysûnder en it Gemeentehûs stiet oan de Hynsteblom. Sjoch, soks helpt net om it Frysk in sterke posysje te jaan. Wêrom soe men sa folle yn it Frysk ynvestearje as men de taal net sjocht of brûke hoecht yn it deistich libben. Minsken litte har liede troch prinsipes: “Ja, it Frysk is in moaie taal en dy moat net ferlern gean”, mar se litte har ek liede troch belangen.

Yn dizze tiid fan migraasje en mondialisearring hawwe talen, sels it Nederlânsk, sjoch de universiteiten, it net maklik. It ekonomysk belang giet mar al te faak foar. Men kin yn Fryslân oeral telâne en oeral wurkje sûnder dat men in wurd Frysk praat. Yn it iepenbier bestjoer, de soarch en it ûnderwiis moat dêrom ynset wurde op de needsaak om de taal te brûken. Wêrom gjin ekstra beleaning foar wurknimmers dy’t de muoite nommen hawwe om har it Frysk eigen te meitsjen. Ik haw it mier oan wurden as ‘koopkracht’, mar sûnder ‘keapkrêft’, in ekonomysk belang, soe ús lytse taal it wolris net rêde kinne, sels net mei optimisten as Brok en Poepjes. Derneist soe de Provinsje ynsette moatte op de sichtberens fan it Frysk. Der moat dus noch in soad barre. It kin by it Frysk net allinne om mûnling taalgebrûk gean, ek derom: “It is mei sizzen net te dwaan.”