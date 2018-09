Iepen dei Buismanskoai Gytsjerk giet net troch

It Fryske Gea soe op 7 oktober in iepen dei hâlde by de Buismanskoai by Gytsjerk, mar dy kin net trochgean trochdat oan it kuierpaad in pear ealjebijenêsten blike te sitten.

It giet om in nêst fan de hoarnbij (Vespa crabo) en ien fan de gewoane ealjebij (Vespa vulgaris). De hoarnbij, mei syn maksimum lingte fan 3,5 sm, is de grutste ealjebij-eftige dy’t yn Nederlân foarkomt. Nettsjinsteande dat er sa grut is en lûd gûnzet, is it lang net sa’n agressyf ynsekst as oare ealjebij-eftigen, mar it nêst is yn it koaihúske boud. Dêr komme de kuierders krekt lâns. It Fryske Gea is fan betinken dat soks foar sawol de minsken as de ealjebijen net noflik is en dat it better is en lit de iepen dei dizze kear net trochgean.

Ealjebijen sykje alle jierren in oar plak foar harren nêsten, dat de kâns is grut dat takomme jier by in iepen dei de ymposante nêsten, mar dan leech, besjoen wurde kinme. Sokke nêste wurde boud fan kôge hout.