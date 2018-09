Europeeske raket Ariane 6 wurdt mei yn Nederlân ûntwikkele

Ferline jier is yn Frânsk-Guyana de hûndertste Ariane 5-raket lansearre. Dy Europeeske raket bringt twa telekomsatelliten yn in baan om de ierde. De Europeeske romtefeartorganisaasje ESA wurket ûnderwilens oan de opfolger. By de ûntwikkeling fan de Ariane 6 is ek in Nederlânsk bedriuw behelle. De raket wurdt foar in part yn Oegstgeest boud.

It bedriuw Airbus Defence and Space Netherlands út Leien ûntwikkelet foar ESA de motorframes. De raket moat yn 2020 foar it earst test wurde.

De earste Ariane 5 waard yn 1996 lanseare en dat rûn op in mislearring út. De raket rekke al gau út koers en ûntplofte. Yn 2002 gie it noch in kear ferkeard. Doe moast in raket ta ûntploffing brocht wurde. Sûnt bliek de Ariane 5 betrouber te wêzen. Wol gie yn septimber ferline jier in lansearring op it lêste stuit net troch. Dat wie fanwege sosjale ûnrêst yn it Súd-Amerikaanske lân. Oardel moanne letter waard de raket dochs noch lansearre.