Hûn beskermet ferwûne frou tsjin ambulânsepersoniel

In beskermjende hûn hat der justerjûn ta laat dat syn ferwûne bazin net fuortdaliks holpen wurde koe oan har ferwûnings. De frou lei yn Bladel mei in wûne oan ’e holle en út de tiid op ’e dyk, mar de hûn liet de helpferlieners net by har komme.

De frou waard fûn op de Varkensmarkt. Om it ambulânsepersoniel harren wurk dwaan te litten, besochten plysjes de hûn wei te lokjen, mar dat slagge net. Uteinlik slagge in plysje deryn om in strop om de hals fan de hûn te dwaan en him by de frou wei te lûken. Hja wie noch út de tiid doe’t se meinommen waard yn in ambulânse. Wêrtroch’t se ferwûne rekke is, is net dúdlik. De hûn is werombrocht nei de wente fan de frou.