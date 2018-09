Hat it Frysk in wurd dat taalkundigen altyd oer de kop sjoen hawwe? Undersyk fan de Fryske Akademy lit nammentlik sjen dat it Frysk it bynwurd datte hawwe soe, mar net ien taalkundige hat der ea oer skreaun. Henk Wolf freget him yn in kollum op it webstee fan De Moanne ôf hoe’t dat sit.

Link: http://www.demoanne.nl/leau-net-datte-wy-soks-sizze/