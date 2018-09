Hart & Zielbus fan NPO Radio 4 yn Ljouwert

Wurdt it Beethoven, Mozart of dochs wer Bach? NPO Radio 4 sil ek dit jier wer it lân yn foar it muzykfeest De Hart & Ziellijst, in oersjoch fan de 300 moaiste klassike wurken keazen troch harkers.

In wike lang reizget De Hart & Ziel Bus nei ferskate stêden om stimmen op te heljen. Margriet Vroomans en Ab Nieuwdorp presintearje út eltse stêd wei alle dagen fan 07.00 oant 12.00 oere in streekrjochte útstjoering. De bus stiet hieltyd op in sintraal plak: op in plein, in stasjon of by in sikehûs. Yn ’e bus prate de presintators mei gasten oer harren favorite klassike muzyk, oer nijsgjirrige lokale en kulturele kwestjes en krije harkers de gelegenheid om te stimmen. Musisy út de ferskate regio’s meitsje yn en om de bus muzyk en publyk is wolkom om dêrfan te genietsjen.

Tongersdei 4 oktober stiet de bus op it Wilhelminaplein yn Ljouwert. Te gast binne boargemaster Ferd Crone, sjongeres Nienke Laverman en Marlies Stoter, konservator fan it Frysk Museum. Hja fertelle hokker muzyk sy it moaiste fine. Live muzyk is der fan Kamer Muziek Ensemble Nederlân en twa jonge Fryske klassike talinten: klarinettiste Nynke Dijkstra en pianiste Welmoed Poelstra. Harkers binne wolkom om te harkjen en te stimmen op harren moaiste klassike muzykstik.

Ferslachjouwers gean de stêd yn om stimmen op te heljen. Nei de streekrjochte útstjoering rydt de bus nei in folgjende stêd, mar stoppet ûnderweis in par kear om op dy plakken ek oan minsken te freegjen troch hokker klassike muzyk se rekke wurde.

Net allinnich by de bus, mar ek online kin der stimd wurde. De stimwike foar de Hert & Ziellijst slút op freedtejûn 5 oktober 20.00 oere.

Hart & Zielfestival

Fan 15 oktober ôf binne de trijehûndert muzykstikken dy’t troch de harkers keazen binne te hearren op NPO Radio 4. De Hart & Ziellijst 2018 wurdt freed 19 oktober ôfsletten mei it (fergees tagonklike) Hart & Zielfestival yn TivoliVredenburg yn Utert.

Sjoch foar mear ynformaasje op nporadio4.nl/hartenziel.

De NPO Radio 4 Hart en Zielbus komt ûnder oare by de folgjende ‘haltes’: