Groot dictee der Nederlandse taal komt werom

It waard te bot mist en komt dêrom werom: it Groot dictee der Nederlandse taal. De NOS hat dat 26 jier lang ien kear yn it jier ôfnommen, mar hold der yn 2016 mei op.

Ynstee fan op ‘e televyzje is it tenei op ‘e radio te beharkjen. De NOS organisearret it yn ‘e mande mei it Genootschap Onze Taal en produksjebedriuw Men at Work.

It diktee wurdt net langer ôfnommen yn ‘e Twadde Keamer, mar yn de bibleteek fan Haarlem. Dêr sille tweintich bekende Nederlanners en tweintich staveringskampioenen it diktee meitsje. It wurdt dêrwei ek live útstjoerd. De tekst is skreaun troch taalkundige Wim Daniëls. It diktee wurdt as fanâlds foarlêzen troch âld-sjoernaallêzer Philip Freriks.

Foto: Morguefile.com